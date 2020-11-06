Президент США Дональд Трамп в разгар подсчета голосов раскритиковал социальную сеть Twitter после того, как некоторые его сообщения были обозначены "сомнительными".

Об этом Трамп заявил на своей Twitter-странице.

“Twitter вышел из-под контроля, это стало возможным благодаря подаренному Правительством разделу 230”, – написал Трамп.

К слову, действующий лидер США и кандидат в президенты имел в виду раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций с 1996 года.

Социальная сеть Twitter обозначила несколько постов Трампа “сомнительными”. Речь идет о твитах с обвинением в фальсификации на выборах, а также сообщения о победе Трампа в то время, как официально длился подсчет голосов.