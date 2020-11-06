Об этом Трамп заявил на своей Twitter-странице.
“Twitter вышел из-под контроля, это стало возможным благодаря подаренному Правительством разделу 230”, – написал Трамп.
К слову, действующий лидер США и кандидат в президенты имел в виду раздел 230 закона об этике в сфере коммуникаций с 1996 года.
Социальная сеть Twitter обозначила несколько постов Трампа “сомнительными”. Речь идет о твитах с обвинением в фальсификации на выборах, а также сообщения о победе Трампа в то время, как официально длился подсчет голосов.
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