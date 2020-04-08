Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне могут рассмотреть возможность отмены финансирования для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Об этом он сказал в ходе брифинга.

Трамп подчеркнул, что в ВОЗ уже получили немалую сумму от США, потому должны прислушиваться к решениям американских властей и не критиковать их открыто.

“Мы выделяли как мажоритарные участники огромную часть денег, а они критиковали мое решение по ограничению передвижений. И они ошибались насчет многих вещей, и, судя по информации от них, было похоже, что они очень ориентированы на Китай. Итак, мы очень внимательно рассмотрим все это. Мы остановим выплаты ВОЗ. И посмотрим”, – сказал Трамп.

Трамп уточнил, что имел в виду “изучить возможность” остановки выплат.

Также он обвинил ВОЗ в том, что она уделяет наибольшее внимание Китаю в борьбе с коронавирусом COVID-2019.