Президент США Дональд Трамп заявил, что перечисляет свою годовую зарплату, которая составляет от 400 до 450 000 долларов, на борьбу с коронавируса.

Об этом Трамп написал в Twitter.

“Я отдаю и с самого начала отдавал всю свою зарплату – от 400 до 450 000 долларов в год – назад правительству. Последний чек был передан министерству здравоохранения и социальным службам США на борьбу с COVID-19. Для меня это большая честь”, – говорится в сообщении.

Президент США прикрепил ссылку на сообщение о том, что он перечислил 100 тыс. долларов – всю свою зарплату за первый квартал 2020 года – на разработку лекарств против коронавируса.