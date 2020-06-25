Президент США Дональд Трамп заявил, что российско-американские переговоры относительно контроля над ядерным вооружением, продолжаются и идут очень хорошо.

Об этом он сказал во время совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Вашингтоне.

Трамп отметил, что и в Вашингтоне, и в Москве заинтересованы в успехе переговоров.

“Мы работаем сейчас с Россией над оружейным договором. Это очень большое дело. Конкретно по ядерным вооружениям. Но мы напряженно работаем, и, думаю, могу сказать, что у нас в этом плане дела обстоят очень хорошо. Мы являемся двумя странами, желающими, чтобы это произошло”, – сказал он.

Трамп охарактеризовал отношения с Россией как хорошие.

“Это хорошо и для Польши”, – сказал он, обращаясь к польскому президенту Дуде.

2 августа Россия и США официально разорвали ядерный договор, в результате чего в мире возникает опасение по поводу новой возможной гонки вооружений.