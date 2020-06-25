Об этом он сказал во время совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Вашингтоне.
Трамп отметил, что и в Вашингтоне, и в Москве заинтересованы в успехе переговоров.
“Мы работаем сейчас с Россией над оружейным договором. Это очень большое дело. Конкретно по ядерным вооружениям. Но мы напряженно работаем, и, думаю, могу сказать, что у нас в этом плане дела обстоят очень хорошо. Мы являемся двумя странами, желающими, чтобы это произошло”, – сказал он.
Трамп охарактеризовал отношения с Россией как хорошие.
“Это хорошо и для Польши”, – сказал он, обращаясь к польскому президенту Дуде.
2 августа Россия и США официально разорвали ядерный договор, в результате чего в мире возникает опасение по поводу новой возможной гонки вооружений.
- 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).
- 1 февраля США объявили о приостановке своего участия в договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСДМ) с Россией, который был подписан в 1987 году.
- 4 января 2019 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Российской Федерации есть последний шанс, чтобы начать выполнять условия договора. При этом генсек Альянса подчеркнул, что если РФ не будет придерживаться условий ракетного договора, то у НАТО “есть много потенциальных способов реагирования”.