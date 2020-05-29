Об этом шла речь на сегодняшней пресс-конференции американского лидера в Белом Доме.
“Сегодня мы будем прекращать наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения”, — заявил Трамп.
Президент также сказал, что США перенаправит средства, которые предназначались для ВОЗ, на помощь “другим глобальным потребностям в области здравоохранения”.
Комментируя это решение, Трамп отметил, что ВОЗ в настоящее время контролируется Китаем.
“Китай полностью контролирует Всемирную организацию здравоохранения, несмотря на то, что платит только 40 миллионов долларов в год по сравнению с тем, что платят Соединенные Штаты, что составляет примерно 450 миллионов долларов в год”, — сказал он.
Напомним, в апреле президент США Дональд Трамп заявил, что США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения из-за возможного сокрытия фактов о распространении коронавируса на ранних этапах.
Американский бизнесмен и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс раскритиковал решение президента США Дональда Трампа касательно ВОЗ.
- В мае стало известно, что в Белом доме рассматривают возможность возобновить финансирование Всемирной организации здравоохранения, но при условии, что Китай выплатит обязательные взносы.
- Президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Всемирной организации здравоохранения. Он назвал организацию “марионеткой Китая” и пригрозил перенаправить финансирование на COVID-19.
- Позднее Трамп заявил, что ВОЗ должна улучшить свое отношение к Штатам и другим странам, чтобы сотрудничество было возобновлено.