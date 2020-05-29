Об этом шла речь на сегодняшней пресс-конференции американского лидера в Белом Доме.

“Сегодня мы будем прекращать наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения”, — заявил Трамп.

Президент также сказал, что США перенаправит средства, которые предназначались для ВОЗ, на помощь “другим глобальным потребностям в области здравоохранения”.

Комментируя это решение, Трамп отметил, что ВОЗ в настоящее время контролируется Китаем.

“Китай полностью контролирует Всемирную организацию здравоохранения, несмотря на то, что платит только 40 миллионов долларов в год по сравнению с тем, что платят Соединенные Штаты, что составляет примерно 450 миллионов долларов в год”, — сказал он.