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Трамп заявил, что США признают движение «Антифа» террористической организацией

США внесут левое антифашистское движение "Антифа" в список террористических организаций на фоне протестов из-за смерти Джорджа Флойда.

Воскресенье, 31 мая 2020, 23:51

Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в Twitter.

“Поздравляю нашу Национальную гвардию с отличной работой, которую они выполнили сразу по прибытии в Миннеаполис прошлой ночью. Анархисты во главе с” Антифа “были быстро остановлены. Мэр должен был это сделать еще в первую ночь и не было бы никаких проблем!”, – написал он.

В другом твите Трамп посоветовал власти в городах, где руководят демократы, взять за пример “полной остановке радикальных левых анархистов в Миннеаполисе прошлой ночью”.

“Национальная гвардия сделала замечательную работу, и ее следует использовать в других штатах, пока не поздно!” – написал американский президент.

Затем Трамп заявил, что США внесут левое антифашистское движение “Антифа” в список террористических организаций

Справка. Antifa – международное движение, ставящее своей целью борьбу с фашизмом. Объединяет левые и леворадикальные партии и организации, различные автономные группы, а также общественные организации, борющиеся с неонацизмом и расизмом.

Трамп ранее называл членов этого движения “дурными, больными людьми”.

О том, чтобы признать движение террористическим Трамп заявлял в июле прошлого года.

По данным выступающей против расизма и антисемитизма организации Anti-Defamation League, движение Antifa состоит в США из разрозненных групп, сетей и отдельных личностей и точное число его сторонников неизвестно.

Теги: Антифа, Дональд Трамп, США

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