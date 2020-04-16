Президент Дональд Трамп заявил, что США "прошли пик" вспышки коронавируса, из-за которого в стране заразились более 630 тысяч человек.

Об этом во время брифинга в Белом доме заявил президент Дональд Трамп, пишет CNBC.

“Мы должны быть бдительными, однако понятно, что наша агрессивная стратегия работает. Бой продолжается, но данные говорят о том, что по всей стране мы прошли пик в новых случаях COVID-19”, – заявил Трамп.

По его словам, новые случаи “уменьшаются” и в Нью-Йорке, который является наиболее пораженным новым коронавирусом штатом в стране.

Кроме того, Президент США добавил, что в четверг, 16 апреля, начнет обсуждение по возобновлению работы экономики в стране.

По данным Центра Хопкинса, в США зафиксировано более 638 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 30 тыс. человек.