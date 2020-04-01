Президент США Дональд Трамп заявил, что от коронавируса в стране могут умереть от 100 до 240 тысяч человек, призвав строго придерживаться мер карантина на протяжении 30 дней.

Об этом он заявил на брифинге в Белом доме.

Трамп пояснил, что ближайшие две недели могут стать решающими и самыми сложными для американцев.

Президент призвал граждан строго следовать правилам карантина на протяжении последующих 30 дней, до начала мая.

“Для американского народа абсолютно важно следовать указаниям в течение следующих 30 дней. Это вопрос жизни и смерти”, – подчеркнул Трамп.

Он отметил, что следующие две недели для граждан будут “очень, тяжелыми и болезненными”.

“Мы хотим, чтобы американцы были готовы к предстоящим трудным дням”, – сказал Трамп, предсказывая “свет в конце туннеля” после этого.

В целом, в Белом доме предполагают, что пандемия коронавируса может унести от 100 до 240 тысяч жизней, при оптимистическом сценарии. Соответствующую графику продемонстрировала координатор коронавируса Белого дома Дебора Биркс.

При наихудшем сценарии, если не соблюдать меры карантина, в США могут умереть от 1,5 до 2,2 миллионов граждан.

Такой сценарий подготовили для Трампа, чтобы показать, что произойдет с населением в стране, если он действительно “откроет страну” 12 марта, к Пасхе. Согласно моделированию, пик смертности в стране придется на середину апреля.

Трамп сделал акцент на том, что в стране не советуют собираться группами более 10 человек, а также не рекомендуют посещать бары и рестораны. Американцев призвали не посещать дома престарелых, не организовывать путешествия без особой надобности, соблюдать правила гигиены.

Что касается медицинских масок, Трамп ранее поддерживал инициативу о том, что их носить не стоит, если человек не болеет. Теперь же он заявил, что стоит прикрывать нос и рот с помощью шарфа, чтобы не вводить других людей в заблуждение, напоминая медицинских работников.

На данный момент США на третьем месте по числу жертв COVID-19 в мире (после Китая и Италии).