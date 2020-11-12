В новом большом иске кампании Трампа в Пенсильвании утверждается, что фальсификация избирателей потенциально имела место лишь в двух округах Фаетт и Люцерн, которые проголосовали за президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает Business Insider.

Трамп и другие республиканцы подали более десятка исков, оспаривая выборы 2020 года. Их основные усилия сосредоточены в Пенсильвании, которая дала избранному президенту Джо Байдену достаточно голосов выборщиков, чтобы завершить гонку.

В понедельник предвыборная кампания Трампа подала 85-страничный иск федеральному судье с просьбой запретить госсекретарю Пенсильвании признать результаты президентских выборов.

Судебный процесс направлен на то, чтобы помешать избранному президенту Джо Байдену официально получить 20 голосов выборщиков штата, что уменьшит его общее количество голосов, но это вряд ли изменит результат выборов.

В иске содержится несколько заявлений о нарушениях в порядке подсчета голосов со ссылкой на неназванных наблюдателей по опросам и наблюдателей за выборами. Он также обвиняет госсекретаря Пенсильвании Кэти Боквар в неправильном руководстве сотрудниками избирательных комиссий по обработке бюллетеней для голосования по почте.

Но в заявке упоминаются только два конкретных случая потенциального мошенничества при голосовании, сообщил Адам Класфельд для Law & Crime. Оба находятся в округах, которые активно голосовали за президента Дональда Трампа.

Если бы голоса были отброшены в этих областях, они могли бы увеличить разрыв в 45 тыс. голосов между Байденом и Трампом в штате.

В иске говорится, что в округе Фейетт некоторые избиратели получили два бюллетеня по почте, а другие получили бюллетени, которые уже были заполнены. Юристы, представляющие кампанию Трампа, утверждали, что обе ситуации могут привести к мошенничеству на выборах.

В подтверждение своих заявлений он цитирует две статьи в местных новостях за октябрь. В одной из статей о дубликатах бюллетеней сообщалось, что окружная избирательная комиссия уже решила вопрос. В других сообщениях о предварительном заполнение бюллетеней в округе говорится, что сотрудники избирательных комиссий также занимаются этим вопросом.

В иске говорится, что в округе Люцерн “временный работник сезонных выборов” выбросил девять военных бюллетеней в немаркированных конвертах. Неясно, были ли эти бюллетени для первичных или всеобщих выборов.

В иске цитируется статья в местных новостях за сентябрь, в которой также сообщалось, что инцидент расследуется и округ уже изменил свои правила, чтобы предотвратить подобные проблемы.

В иске как ответчики не упоминаются округа Люцерн или Фейетт, но упоминаются избирательные комиссии в округах Аллегейни, Честер, Делавэр, Монтгомери, Нортгемптон и Филадельфия – все основано на утверждениях о нарушениях, полученных в результате анонимного опроса наблюдателей и наблюдателей за выборами. Согласно данным штаб-квартиры Decision Desk, избиратели во всех этих округах предпочли Байдена, а не Трампа.

Утверждая, что фальсификации избирателей в целом представляют собой значительный риск в Пенсильвании, юристы привели только три дела за 21-летний период во всем штате.

Эксперты по выборам заявили, что фальсификации результатов голосования чрезвычайно редки. Анализ 2020 года, проведенный фондом Heritage Foundation, показал, что очень небольшой процент поданных голосов привел к какому-либо уголовному обвинению.

Аргументы иска о проблемах с обработкой бюллетеней по почте “не имеют смысла”, – сказал Insider Ричард Бриффолт, профессор юридической школы Колумбийского университета, который изучает судебные процессы по выборам.

“По сути, они заявляют, что отправленные по почте бюллетени неконституционные, что абсурдно”, – сказал Бриффолт.

Новый иск – один из более чем десятка, поданных кампанией Трампа и другими республиканцами по всей стране, стремясь обжаловать результаты выборов 2020 года. Пенсильвания особенно важна, так как ее 20 голосов выборщиков обеспечили победу Байдена.

Это маловероятно, но если голоса выборщиков Байдена в Пенсильвании не будут подтверждены через этот судебный процесс, Трампу все равно придется выиграть в Аризоне, Джорджии и Аляске, чтобы получить 270 голосов выборщиков, необходимых для победы на посту президента. Ожидается, что из них он выигрывает только Аляску и три ее голоса выборщиков.

Кампания Трампа также стремится присоединиться к делу Верховного суда о недействительности бюллетеней, отправленных по почте, поступивших в центры обработки после дня выборов. Но вряд ли таких бюллетеней хватит, чтобы преодолеть преимущество Байдена.