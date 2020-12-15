Об этом написал Трамп в своем Twitter.
Исполнять обязанности генпрокурора будет его первый заместитель Джефф Розен.
Трамп похвалил Барра, сказав, что он “проделал такую замечательную работу”.
“Он уйдет накануне Рождества, чтобы провести праздники в кругу семьи. Первый заместитель генерального прокурора Джефф Розен, выдающийся человек, станет исполняющим обязанности генерального прокурора”, – написал Трамп.
Американские СМИ сообщали, что Трамп был недоволен Барром из-за того, что он, как глава Минюста не увидел каких-либо масштабных махинаций на выборах президента.
Трамп упорно продолжает утверждать, что на прошедших выборах имели место махинации с бюллетенями и пытается оспорить победу Джо Байдена.
- Верховный суд США признал поражение республиканцев, стремящихся признать недействительными до 2,5 миллионов бюллетеней, отправленных по почте в Пенсильвании.