Президент США Дональд Трамп заявил, что его оппонент на выборах, кандидат от Демократической партии Джо Байден, не имеет права объявлять себя президентом, пока не будет оглашен официальный результат.

Об этом он написал в Twitter

Трамп считает, что заявление Байдена о фактической победе на выборах – “неправомерное”.

“Джо Байден не должен неправомерно заявлять о правах на пост президента. Я могу делать такие же заявления. Судебные разбирательства только начинаются.

У меня был такой большой отрыв во всех этих штатах вечером в день выборов, а потом этот отрыв загадочным образом исчез по прошествии нескольких дней. Возможно, этот отрыв восстановится по мере того, как будут продвигаться инициированные нами судебные разбирательства”, – заявил Трамп.

Несмотря на такие претензии, сам Трамп уже заявил о том, что выиграл на выборах.

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал американцев, которые проголосовали на выборах, дождаться окончания результатов выборов, потому что голос каждого гражданина должен быть услышан.

Победитель выборов еще не объявлен, подсчеты продолжаются в 6 штатах.