Президент США Дональд Трамп выдвинул обвинения о якобы похищении 2,7 млн голосов на президентских выборах с помощью компьютерной системы Dominion.

Соответствующий пост Трамп опубликовал в Twitter.

По словам Трампа, голоса были украдены с помощью системы голосования Dominion. Это система от одноименного канадского производителя, который поставляет оборудование и программное обеспечение для электронного голосования и подсчета голосов.

“Отчет: Dominion удалил 2,7 млн голосов за Трампа по всей стране”, — заявил Трамп, не показывая никаких подтверждений.

Кроме того, по его словам, в Пенсильвании во время подсчета 221 тысяча голосов за него была зачислена его оппоненту Джо Байдену. Еще 941 тысячу голосов за него якобы удалили.

“В штатах, использующих Dominion, 435 тысяч голосов за Трампа пересчитали в пользу Байдена”, — добавил он

В своем посте, который Twitter обозначил как “заявление о фальсификации выборов, которое обжалуется”, Трамп также отметил американский телеканал One America News Network. Трамп нередко ссылается на информацию этого телеканала, кроме того, OANN имел определенные привилегии, как особые приглашения на брифинги администрации президента.