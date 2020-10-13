Об этом сообщают #Буквы.
В воскресенье, 11 октября, американский лидер написал на своих странице в Twitter, что якобы больше не болеет и у него есть иммунитет, который позволяет ему не заболеть снова и не заразить других.
“Это означает, что я не могу получить его (иммунитет) и не могу передать. Очень приятно знать”, — написал он.
Впоследствии Twitter выключил для этого сообщения возможность поставить лайк и написать комментарий. Кроме того, это сообщение больше нельзя распространить.
Сверху над сообщением Трампа можно увидеть предупреждение: “Этот твит нарушил Правила Twitter по распространению ложной и потенциально вредной информации, связанной с COVID-19. Однако Twitter определил, что может быть в интересах общественности, чтобы твит оставался доступным”.
Примечательно, что это не первый такой случай. Так в августе в социальных сетях Facebook и Twitter удалили сообщения из интервью президента США Дональда Трампа, в котором он сказал, что дети почти не болеют коронавирус.
Несколькими месяцами ранее заявления американского лидера в Twitter о том, что идея демократов провести голосование с помощью почты в связи с эпидемией коронавируса создаст возможность для фальсификации выборов, были обозначены, как фейковая информация. Это был первый случай в истории социальной сети, когда твит президента обозначили, как неправдивый.
- Напомним, 2 октября стало известно, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
- Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.
- 6 октября стало известно, что Дональда Трампа выписали из медицинского центра, где ему предоставляли необходимое лечение. Отмечалось, что, несмотря на коронавирус, он вернется к публичным мероприятиям в субботу, 10 октября.
- 11 октября Дональд Трамп впервые после диагностирования у него коронавируса COVID-19 и госпитализации появился на публике.