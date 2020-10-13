Президент США Дональд Трамп, который недавно заболел коронавирусом, заявил, что теперь у него иммунитет к этой болезни. Twitter обозначил это сообщение как такое, который может ввести в заблуждение.

Об этом сообщают #Буквы.

В воскресенье, 11 октября, американский лидер написал на своих странице в Twitter, что якобы больше не болеет и у него есть иммунитет, который позволяет ему не заболеть снова и не заразить других.

“Это означает, что я не могу получить его (иммунитет) и не могу передать. Очень приятно знать”, — написал он.

Впоследствии Twitter выключил для этого сообщения возможность поставить лайк и написать комментарий. Кроме того, это сообщение больше нельзя распространить.

Сверху над сообщением Трампа можно увидеть предупреждение: “Этот твит нарушил Правила Twitter по распространению ложной и потенциально вредной информации, связанной с COVID-19. Однако Twitter определил, что может быть в интересах общественности, чтобы твит оставался доступным”.

Примечательно, что это не первый такой случай. Так в августе в социальных сетях Facebook и Twitter удалили сообщения из интервью президента США Дональда Трампа, в котором он сказал, что дети почти не болеют коронавирус.

Несколькими месяцами ранее заявления американского лидера в Twitter о том, что идея демократов провести голосование с помощью почты в связи с эпидемией коронавируса создаст возможность для фальсификации выборов, были обозначены, как фейковая информация. Это был первый случай в истории социальной сети, когда твит президента обозначили, как неправдивый.