Президент США Дональд Трамп заявил, что его команда располагает письменными свидетельствами о мошенничестве при проведении выборов.

Об этом он написал у себя в Twitter.

“Мы только начинаем этап подведения итогов. Мы должны рассмотреть эти утверждения о нарушении. Мы получаем письменные свидетельства о мошенничестве на выборах”, – говорится в сообщении.

Трамп добавил, что в частности в Пенсильвании много бюллетеней были заполнены людьми, чьи личности не удается установить.

Администрация социальной сети Twitter через несколько минут добавила к этому сообщению отметку: “Это утверждение о мошенничестве на выборах является спорным”.

В субботу вечером, 7 ноября, Джо Байден впервые выступил с обращением к нации как избранный президент США.

Дональд Трамп сделал громкое заявление после новостей о победе его конкурента Джо Байдена на выборах президента США. Прогнозируемо, республиканец не согласен мирно передать власть оппоненту.