Об этом он написал у себя в Twitter.
“Мы только начинаем этап подведения итогов. Мы должны рассмотреть эти утверждения о нарушении. Мы получаем письменные свидетельства о мошенничестве на выборах”, – говорится в сообщении.
Трамп добавил, что в частности в Пенсильвании много бюллетеней были заполнены людьми, чьи личности не удается установить.
Администрация социальной сети Twitter через несколько минут добавила к этому сообщению отметку: “Это утверждение о мошенничестве на выборах является спорным”.
В субботу вечером, 7 ноября, Джо Байден впервые выступил с обращением к нации как избранный президент США.
Дональд Трамп сделал громкое заявление после новостей о победе его конкурента Джо Байдена на выборах президента США. Прогнозируемо, республиканец не согласен мирно передать власть оппоненту.
- Мэр Киева Виталий Кличко поздравил избранного президента Соединенных Штатов Джо Байдена с победой и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Украиной.