Об этом сообщает Reuters

Такое заявление Трамп сделал на предвыборном митинге во Флориде.

“Мы собираемся быстро положить конец этой пандемии. Нормальная жизнь полностью восстановится”, – сказал Трамп.

Он уверяет, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден и его союзники-демократы пытаются напугать людей, преувеличивая опасность вируса.

В тот же день Байден заявил, что в случае победы на выборах попросит Конгресс принять всеобъемлющий закон о COVID-19, который подпишет в течение первых 10 дней после вступления в должность.

“Я не собираюсь останавливать экономику. Я не собираюсь закрывать страну. Я собираюсь искоренить вирус”, – сказал Байден на митинге в штате Дэлавер.