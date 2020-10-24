Об этом сообщает Reuters
Такое заявление Трамп сделал на предвыборном митинге во Флориде.
“Мы собираемся быстро положить конец этой пандемии. Нормальная жизнь полностью восстановится”, – сказал Трамп.
Он уверяет, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден и его союзники-демократы пытаются напугать людей, преувеличивая опасность вируса.
В тот же день Байден заявил, что в случае победы на выборах попросит Конгресс принять всеобъемлющий закон о COVID-19, который подпишет в течение первых 10 дней после вступления в должность.
“Я не собираюсь останавливать экономику. Я не собираюсь закрывать страну. Я собираюсь искоренить вирус”, – сказал Байден на митинге в штате Дэлавер.
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