Президент США Дональд Трамп считает, что пандемия коронавируса, которая унесла около 225 тысяч жизней американцев, скоро закончится.

Об этом сообщает Reuters

Такое заявление Трамп сделал на предвыборном митинге во Флориде.

“Мы собираемся быстро положить конец этой пандемии. Нормальная жизнь полностью восстановится”, – сказал Трамп.

Он уверяет, что кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден и его союзники-демократы пытаются напугать людей, преувеличивая опасность вируса.

В тот же день Байден заявил, что в случае победы на выборах попросит Конгресс принять всеобъемлющий закон о COVID-19, который подпишет в течение первых 10 дней после вступления в должность.

“Я не собираюсь останавливать экономику. Я не собираюсь закрывать страну. Я собираюсь искоренить вирус”, – сказал Байден на митинге в штате Дэлавер.