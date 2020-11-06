Действующий президент США Дональд Трамп впервые со дня выборов выступил в Белом доме и заявил, что во время подсчета "законных голосов" избирателей становится ясно, что он легко побеждает на выборах президента.

Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме.

По его словам, он “выиграет с рекордными цифрами” в истории США, а также “выиграл много критически важных штатов”.

При этом президент обвинил в “вмешательстве в выборы” СМИ и “специальные интересы”, имея в виду лоббистов.

Кроме того, он обвинил во вмешательстве Демократическую партию с помощью “мошеннических опросов” с целью отвадить от голосования республиканцев.

Прокомментировал Трамп и выборы в Сенат и конгресс США. Он заявил, что по итогам выборов республиканцы “удержали” контроль над Сенатом, а также не потеряли ни одного места в палате представителей.

При этом результаты выборов в Сенат и Конгресс еще не подведены.

Ранее Трамп заявил, что намерен подать иски во всех штатах, где в настоящее время претендует на победу демократический кандидат Джо Байден.