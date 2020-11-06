Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме.
По его словам, он “выиграет с рекордными цифрами” в истории США, а также “выиграл много критически важных штатов”.
При этом президент обвинил в “вмешательстве в выборы” СМИ и “специальные интересы”, имея в виду лоббистов.
Кроме того, он обвинил во вмешательстве Демократическую партию с помощью “мошеннических опросов” с целью отвадить от голосования республиканцев.
Прокомментировал Трамп и выборы в Сенат и конгресс США. Он заявил, что по итогам выборов республиканцы “удержали” контроль над Сенатом, а также не потеряли ни одного места в палате представителей.
При этом результаты выборов в Сенат и Конгресс еще не подведены.
Ранее Трамп заявил, что намерен подать иски во всех штатах, где в настоящее время претендует на победу демократический кандидат Джо Байден.
- Ранее в штабе Дональда Трампа высказали претензии к подсчету голосов в таких штатах, как Джорджия, Пенсильвания, Висконсин и Мичиган.
- Дональд Трамп заявил в Twitter, что значительно опережает противника Джо Байдена в Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине. Его сообщения получили отметки, как “противоречивые”.
- #Буквы следят за ходом событий на президентских выборах в США.