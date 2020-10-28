Об этом он сказал во время выступления в штате Висконсин, сообщает Fox News.

Трамп сказал, что США удалось стать мировым лидером в сфере ядерного вооружения и создать такую армию, мощи которой завидуют Россия и США.

“Мы превосходим всех в мире по военной силе. Россия, Китай все остальные, они нам завидуют”, – сказал Трамп.

Трамп сделал акцент на том, что американское ядерное вооружение сейчас “в наилучшем виде”.

Президент США сказал, что военная мощь нужна американским штатам для сохранения мира.