Об этом он сказал во время выступления в штате Висконсин, сообщает Fox News.
Трамп сказал, что США удалось стать мировым лидером в сфере ядерного вооружения и создать такую армию, мощи которой завидуют Россия и США.
“Мы превосходим всех в мире по военной силе. Россия, Китай все остальные, они нам завидуют”, – сказал Трамп.
Трамп сделал акцент на том, что американское ядерное вооружение сейчас “в наилучшем виде”.
Президент США сказал, что военная мощь нужна американским штатам для сохранения мира.
- У серпні цього року директор Національного центру контррозвідки і безпеки США Вільям Еваніна заявив, що Китай робить все можливе, щоб Дональд Трамп не виграв президентські вибори в листопаді, а Росія – ганьбить репутацію іншого кандидата – Джо Байдена.
- У жовтні американська корпорація Microsoft повідомила про те, що попередила масштабну хакерську атаку, яка могла б вплинути на майбутні президентські вибори в США.
- Шістьох російських офіцерів звинувачують в хакерських атаках на кілька держав, та колишніх радянських республік з метою зриву розслідувань проти Кремля.
- Співробітники американської розвідки стверджують, що за публікацією листів, які нібито належать Хантеру Байдену, може стояти Росія.