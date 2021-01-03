Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что цифры относительно летальных случаев от коронавируса, якобы не соответствуют действительности.

Об этом он написал в Twitter.

Трамп отметил, что данные о том, что в США уже более 350 тыс. человек умерли от осложнений COVID-19, очень завышены. Зато многие другие страны намеренно занижают статистику и об инфицированных, и о умерших. Обвиняет в этом американский президент работу Центров по контролю и профилактике.

“Если вы сомневаетесь, называйте это ковидом”. Фейковые новости”, – написал Дональд Трамп.

Напомним, Pfizer Inc. и BioNTech SE 9 ноября объявили, что их вакцина-кандидат на основе РНК, BNT162b2, продемонстрировала высокую эффективность против COVID-19.