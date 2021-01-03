Об этом он написал в Twitter.
Трамп отметил, что данные о том, что в США уже более 350 тыс. человек умерли от осложнений COVID-19, очень завышены. Зато многие другие страны намеренно занижают статистику и об инфицированных, и о умерших. Обвиняет в этом американский президент работу Центров по контролю и профилактике.
“Если вы сомневаетесь, называйте это ковидом”. Фейковые новости”, – написал Дональд Трамп.
Напомним, Pfizer Inc. и BioNTech SE 9 ноября объявили, что их вакцина-кандидат на основе РНК, BNT162b2, продемонстрировала высокую эффективность против COVID-19.
- 12 декабря Управление контроля качества продуктов и медикаментов США (FDA) официально одобрило вакцину против COVID-19 производства компании Pfizer. 12 декабря начались поставки вакцины.
- 27 декабря в странах Европейского союза (ЕС) стартовала массовая вакцинация препаратом от Pfizer.
- ЕС хочет получить 300 млн доз вакцины, может покрыть около трети от количества, необходимого для вакцинации всего населения блока.