Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцины от коронавируса, разработанные компаниями Moderna и Johnson & Johnson, через несколько недель могут быть доступны.

Об этом он сказал во время дебатов.

Трамп напомнил, что коронавирус появился в США из Китая. При этом, несмотря на большое количество новых случаев заражения, американские медики научились предоставлять необходимую помощь, что позволило снизить смертность.

Также Трамп уверяет, что в ближайшие недели будет доступна вакцина от COVID-19.

“У нас скоро появится вакцина. Она готова. Об этом будет объявлено в течение нескольких недель, и она будет доставлена. У нас есть операция Warp Speed, военные будут распределять и распространять вакцину”, – сказал он.

Трамп добавил, что это не гарантированные, а лишь предположительные сроки.

“Это не гарантировано, но вакцина будет к концу года”, – пояснил Трамп.

Он отметил, что о готовности эффективной вакцины скоро могут объявить компании Moderna и Johnson & Johnson.

Но оппонент Трампа, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден, раскритиковал его, заявив:

“Это тот самый парень, который в прошлый раз сказал вам, что все закончится к Пасхе. Тот самый парень, который говорил: “Не волнуйтесь, к лету все закончится”. Нас похоже ждет сложная зима”, – сказал Байден.

Байден считает, что у Трампа нет четкого плана, и нет перспектив, что вакцина будет доступна для большинства американцев до середины следующего года.