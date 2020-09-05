Об этом сообщает телеканал Fox Business.
Такое заявление Трамп сделал 3 сентября на предвыборном митинге в Пенсильвании.
“В рамках операции Warp Speed мы продолжаем производить безопасную и эффективную вакцину в те рекордные сроки, о которых мы говорили. Она будет готова раньше, на мой взгляд, до конца года, но действительно может быть даже до конца октября”, – сказал Трамп.
Он сказал, что на завершающей стадии клинических испытаний находятся три потенциальные вакцины от COVID-19 – компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca.
Трамп считает, что самые большие шансы у вакцины от Pfizer.
Но в компании не прокомментировали эту информацию.
При этом Трамп отрицает, что это как-либо связано с выборами. Он отметил, что вакцина нужна, чтобы “спасти людей”.
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