Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американская вакцина от коронавируса COVID-19 может быть готова до конца октября.

Об этом сообщает телеканал Fox Business.

Такое заявление Трамп сделал 3 сентября на предвыборном митинге в Пенсильвании.

“В рамках операции Warp Speed мы продолжаем производить безопасную и эффективную вакцину в те рекордные сроки, о которых мы говорили. Она будет готова раньше, на мой взгляд, до конца года, но действительно может быть даже до конца октября”, – сказал Трамп.

Он сказал, что на завершающей стадии клинических испытаний находятся три потенциальные вакцины от COVID-19 – компаний Pfizer, Moderna и AstraZeneca.

Трамп считает, что самые большие шансы у вакцины от Pfizer.

Но в компании не прокомментировали эту информацию.

При этом Трамп отрицает, что это как-либо связано с выборами. Он отметил, что вакцина нужна, чтобы “спасти людей”.