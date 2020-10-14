Президент США Дональд Трамп заявил, что, когда его лечили от коронавируса COVID-19, он буквально почувствовал себя "суперменом".

Об этом он сказал на предвыборной встрече в Пенсильвании.

Трамп отметил, что, когда ему ввели коктейль из антител – он как будто стал на 20 лет моложе, у него появилось еще больше сил и энергии.

Американский лидер отметил, что готов расцеловать своих сторонников, так как у него иммунитет к COVID-19.

По словам Трампа, он точно не знает, что именно ему давали, однако препарат содержал антитела к коронавирусу.

“Я принял это и сказал, что чувствую себя как супермен… У меня сейчас иммунитет. Я могу спуститься и расцеловать всех. Поцелую каждого – мужчину и женщину”, – сказал он.