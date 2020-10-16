Президент США Дональд Трамп заявил, что он – самый популярный человек в мире. Его опережает только Иисус Христос.

Об этом он сказал во время встречи с избирателями в Северной Каролине.

Трамп рассказал следующую историю:

“На днях кто‑то сказал мне: “Ты самый популярный человек в мире”. Я ответил: “Нет, не я”. Меня спросили: “Кто же более знаменит?” “Иисус Христос”, — ответил я”.

При этом, Трамп сказал, что не собирается соперничать с Сыном Божьим.

Также на митинге Трамп призвал молиться о здоровье членов предвыборного штаба своего конкурента Джо Байдена. На днях у двух его помощников диагностировали остей COVID-19.

“Есть у вас маска, нет у вас маски…. Вы в праве делать все, что хотите; поступать так, как хотите. Но все же вам всегда нужна помощь от Бога”, – сказал Трамп, указывая на небо.

Также Трамп назвал представителей демократов – партией атеистов, заявив, что они высыпают против христианских ценностей и собираются закрыть церкви.