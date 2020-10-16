Об этом он сказал во время встречи с избирателями в Северной Каролине.
Трамп рассказал следующую историю:
“На днях кто‑то сказал мне: “Ты самый популярный человек в мире”. Я ответил: “Нет, не я”. Меня спросили: “Кто же более знаменит?” “Иисус Христос”, — ответил я”.
При этом, Трамп сказал, что не собирается соперничать с Сыном Божьим.
Также на митинге Трамп призвал молиться о здоровье членов предвыборного штаба своего конкурента Джо Байдена. На днях у двух его помощников диагностировали остей COVID-19.
“Есть у вас маска, нет у вас маски…. Вы в праве делать все, что хотите; поступать так, как хотите. Но все же вам всегда нужна помощь от Бога”, – сказал Трамп, указывая на небо.
Также Трамп назвал представителей демократов – партией атеистов, заявив, что они высыпают против христианских ценностей и собираются закрыть церкви.
- Напомним, 29 сентября состоялись первые дебаты между Трампом и Байденом. Во время дебатов кандидаты все время перебивали друг друга, а Байден позволил себе некоторые грубые высказывания.
- #Буквы рассказывали о ключевых тезисах дебатов.
- Издание CNN собрало 6 важнейших выводов первых дебатов.
- Опросы свидетельствуют о том, что по итогам дебатов победил Байден.