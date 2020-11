CNN подготовил фактчекинг, почему обвинения в фальсификациях в колеблющихся штатах безосновательны.

Пенсильвания

Как один из ключевых штатов для обеих партий и один из самых конкурентных штатов в этом избирательном цикле, Пенсильвания стала объектом множества ложных обвинений в мошенничестве.

В понедельник Трамп написал в своем Twitter-аккаунте: “Пенсильвания не позволяла нам наблюдать за подсчетом бюллетеней. Это немыслимо и незаконно в этой стране”.

Pennsylvania prevented us from watching much of the Ballot count. Unthinkable and illegal in this country. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Хотя этот твит до сих пор есть в ленте президента США, соцсеть добавила к нему предупреждающий знак, отметив: “Это утверждение о фальсификации выборов оспаривается”.

Факт: нет никаких доказательств, подтверждающих утверждение Трампа. Местные, государственные и федеральные власти не сообщали о каких-либо серьезных инцидентах, которые могли бы поставить под сомнение законность результатов выборов в Пенсильвании.

Отмечается, что зарегистрированные наблюдатели допускались на избирательные участки. Но по закону они не имеют права проверять рабочих, подсчитывающих бюллетени.

Невада

Трамп заявил, что “Невада превращается в помойку фальшивых голосов”, и намекнул, что шокирующие разоблачения в этом ключе неизбежны.

Nevada is turning out to be a cesspool of Fake Votes. @mschlapp & @AdamLaxalt are finding things that, when released, will be absolutely shocking! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Факт: Он не представил никаких конкретных примеров или доказательств для этого утверждения.

Республиканские юристы указали на более чем 3000 человек, “которые, по всей видимости, нарушили закон, проголосовав после того, как переехали из Невады”. Тем не менее, официальные лица, работающие на выборах в штате, говорят, что некоторые из этих так называемых случаев мошенничества на выборах на самом деле являются законными. Поскольку ряд военнослужащих на законных основаниях голосовали в Неваде после того, как были переведены на службу в другое место.

Джорджия

В этот раз Трамп заявил о преждевременной победе: “В Джорджии будет большая президентская победа, как это было в ночь выборов!”.

Georgia will be a big presidential win, as it was the night of the Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Факт: Трамп не взял Джорджию в ночь выборов. В то время он был впереди, но не все голоса еще были подсчитаны.

Сейчас в этом штате Байден имеет преимущество в 11 000 голосов в штате, но CNN пока не прогнозирует победителя.

Ранее госсекретарь Джорджии Брэд Раффенспергер заявил, что в штате будет проведен пересчет голосов. По подсчетам CNN, по состоянию на 16:30 понедельника Байден был впереди на 0,2 %. Если результаты выборов колеблются в пределах 0,5 %, кандидаты могут запросить повторный подсчет голосов после подтверждения результатов государством, что должно произойти не позднее 20 ноября.

Висконсин

Самым озадачивающим из твитов Трампа из этой серии был твит касательно Висконсина. Он написал: “Висконсин выглядит очень хорошо. Требуется немного времени. Скоро случится!”.

Wisconsin is looking very good. Needs a little time statutorily. Will happen soon! @Reince @SeanDuffyWI — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

Факт: Трамп ошибочно заявляет, что Висконсин “очень хорош” для него. По данным CNN, пересчет голосов в этом штате вряд ли изменит окончательный результат, но кампания Трампа продолжает на этом настаивать.

Однако согласно закону Висконсина, кампания не может подавать прошение о пересчете голосов до тех пор, пока избирательная комиссия штата не завершит опрос окружных избирательных комиссий.