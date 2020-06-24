Президент США Дональд Трамп еще до избрания Владимира Зеленского шестым лидером Украины заявлял, что вопрос с войной на Донбассе можно было бы решить "дружелюбной позицией к России".

Об этом написал в мемуарах экс-советник американского лидера Джон Болтон.

В июле 2018 года, после встречи с Путиным, Трамп говорил о том, что российский президент “ошибся”, когда аннексировал украинский полуостров Крым, но теперь его не отдаст.

При этом, Болтон несколько раз упомянул о том, что Трамп не раз якобы говорил о готовности “слить” Украину Кремлю.

По его словам, Трамп якобы говорил Путину о том, что “пророссийский президент Украины мог бы помочь предотвратить третью мировую войну”.

Эта фраза прозвучала на саммите Большой двадцатки в Буэнос-Айресе в конце ноября 2018 года, как раз после инцидента с захватом моряков в Керченском проливе.

Трамп и Путин переговорили на ужине, в частном порядке, в присутствии лишь переводчика Путина. В российской прессе об этом разговоре не сообщили, но Трамп рассказал о его содержании Болтону.

“Трамп на следующее утро заверил меня, что он сказал, что не видит перспективы для их встречи в любом формате, пока инцидент не будет разрешен (с захватом украинских моряков и военных кораблей, – ред.)”, – написал Болтон.

Но после этого Трамп разговаривал с Меркель, сказав, что “украинский президент, настроенный дружелюбно к России, мог бы помочь избежать третьей мировой войны. Русским бы это понравилось”.

Возможно, Трамп имел в виду следующего украинского президента, так как у пятого президента Петра Порошенко была совершенно иная риторика относительно РФ.

Болтон также описал позицию Зеленского в этом вопросе, который стал президентом страны спустя больше чем полгода, после этого разговора.

“Он был полон решимости вернуть Донбасс как можно скорее и положить конец войне в рамках Минских соглашений”, – пишет Болтон.

Он добавил, что в мае был еще один разговор Трампа с Путиным, во время которого они обсуждали Зеленского.

“Трамп позвонил Путину, потому что, как он сказал без видимых на то оснований, Путин “умирал от желания” поговорить с ним. На самом деле, это Трамп очень хотел разговора, так как он не общался с Путиным со времени инцидента в Керченском проливе, который вынудил отменить двустороннюю встречу в Буэнос-Айресе на G20″, – написал Болтон.

Путин рассказал Трампу, что Зеленский был довольно известным в России, благодаря своей телевизионной карьере и у него были там контакты.