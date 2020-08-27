Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Как пояснил сам Трамп в интервью изданию Washington Examiner, он заметил неожиданную смену поведения и оживление в выступлении Джо Байдена на дебатах.
Трамп не не предоставил никаких доказательств того, что его соперник может употреблять наркотики, а всего лишь сказал: “Я неплохо разбираюсь в этом”.
Перед выборами 3 ноября у Байдена и Трампа должны состояться трое дебатов.
Еще в 2016 году Трамп предположил, что его тогдашняя соперница Хиллари Клинтон “накачивалась” перед их дебатами, и предложил ей пройти тест на наркотики перед их последней встречей в прямом эфире. Штаб Клинтон отверг его вызов.
Президентские дебаты пройдут в Кливленде, штат Огайо, 29 сентября; в Майами, Флорида, 15 октября; и Нэшвилле, Теннесси, 22 октября.
Трамп просил назначить дополнительные дебаты с Байденом, но Комиссия по президентским дебатам отказалась. Затем он попросил провести первые дебаты раньше в интересах проголосовавших досрочно, но снова безрезультатно.
- Напомним, что во время предвыборной президентской гонки-2019 Владимир Зеленский заявил, что готов идти на дебаты с действующим Президентом Украины Петром Порошенко. При этом шоумен выдвинул ряд условий, одним из которых было сдача анализов на алкоголь и наркотики.
- Тогда Порошенко предложил Зеленскому вместе сдать анализы в пятницу, 5 апреля, в медпункте стадиона “Олимпийский”. В ответ шоумен отказался и пошел в “Евролаб”.