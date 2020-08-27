Президент США Дональд Трамп призвал кандидата от Демократической партии Джо Байдена пройти тесты на наркотики перед их первыми дебатами, которые состоятся в следующем месяце.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания BBC.

Как пояснил сам Трамп в интервью изданию Washington Examiner, он заметил неожиданную смену поведения и оживление в выступлении Джо Байдена на дебатах.

Трамп не не предоставил никаких доказательств того, что его соперник может употреблять наркотики, а всего лишь сказал: “Я неплохо разбираюсь в этом”.

Перед выборами 3 ноября у Байдена и Трампа должны состояться трое дебатов.

Еще в 2016 году Трамп предположил, что его тогдашняя соперница Хиллари Клинтон “накачивалась” перед их дебатами, и предложил ей пройти тест на наркотики перед их последней встречей в прямом эфире. Штаб Клинтон отверг его вызов.

Президентские дебаты пройдут в Кливленде, штат Огайо, 29 сентября; в Майами, Флорида, 15 октября; и Нэшвилле, Теннесси, 22 октября.

Трамп просил назначить дополнительные дебаты с Байденом, но Комиссия по президентским дебатам отказалась. Затем он попросил провести первые дебаты раньше в интересах проголосовавших досрочно, но снова безрезультатно.