Президент США Дональд Трамп призвал американцев, которые собираются голосовать по почте, в день выборов все же прийти на участок и убедиться в том, что их голос учтен.

Об этом сообщает Reuters.

Такой призыв Трамп озвучил во время визита в штат Северная Каролина.

“Зайдите на свой избирательный участок, чтобы узнать занесены ваши голоса таблице. Если это произошло, то проголосовать вы не сможете, система голосования по почте сработала как надо. Если же он не был учтен, голосуйте – это право гражданина”, – призвал Трамп.

Представитель Избирательной комиссии штата Северная Каролина Патрик Гэннон сказал по этому поводу, что избиратель не сможет проголосовать два раза, независимо от того, проголосовал он сначала по почте или лично, на избирательном участке.

“Дважды голосование на выборах является уголовным преступлением. Если вы отправите бюллетень по почте, но он еще не пришел, а затем пойдете голосовать на участок лично, до того, как будет доставлен отправленный вами бюллетень, ваш голос будет засчитан”, – сказал он.

Также он пояснил, что, если отправленный по почте бюллетень поступит на рассмотрение комиссии после того, как человек проголосовал лично, он не будет засчитан.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

Голосовать за нового президента США будут 233 миллиона граждан страны. Из них 180 миллионов человек смогут проголосовать по почте.

На предыдущих выборах президента, в 2016 году, почти каждый четвертый избиратель голосовал по почте.

Ожидается, что в результате пандемии коронавируса в этом году будет отправлено рекордное количество бюллетеней по почте, поскольку избиратели стремятся избежать риска заражения. Эксперты предупреждают, что ожидаемый всплеск означает, что победитель может не быть определен в ночь выборов, учитывая время, необходимое для подсчета и проверки всех бюллетеней.

Новый президент должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. За президентское кресло будут соперничать демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп.