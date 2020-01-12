Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
“Лидерам Ирана – не убивайте своих протестующих. Тысячи уже были убиты или заключены вами, и мир наблюдает. Что еще важнее, США наблюдают. Включите Интернет, и позвольте журналистам свободно передвигаться! Остановите убийство вашего великого иранского народа!” – говорится в сообщении.
To the leaders of Iran – DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2020 г.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- 11 января Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
- 11 января сотни людей собрались возле университета имени Амира Кабира в центре Тегерана, чтобы выразить протест против непрозрачности касательно причины крушения украинского пассажирского самолета.