Президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана не убивать протестующих, которые выступают против нынешних лидеров.

Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

“Лидерам Ирана – не убивайте своих протестующих. Тысячи уже были убиты или заключены вами, и мир наблюдает. Что еще важнее, США наблюдают. Включите Интернет, и позвольте журналистам свободно передвигаться! Остановите убийство вашего великого иранского народа!” – говорится в сообщении.

To the leaders of Iran – DO NOT KILL YOUR PROTESTERS. Thousands have already been killed or imprisoned by you, and the World is watching. More importantly, the USA is watching. Turn your internet back on and let reporters roam free! Stop the killing of your great Iranian people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 января 2020 г.