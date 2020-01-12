Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

“Лидерам Ирана – не убивайте своих протестующих. Тысячи уже были убиты или заключены вами, и мир наблюдает. Что еще важнее, США наблюдают. Включите Интернет, и позвольте журналистам свободно передвигаться! Остановите убийство вашего великого иранского народа!” – говорится в сообщении.

  • 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
  • 11 января Иран признал, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала ракетная атака.
  • 11 января сотни людей собрались возле университета имени Амира Кабира в центре Тегерана, чтобы выразить протест против непрозрачности касательно причины крушения украинского пассажирского самолета.