Об этом он написал в Twitter.
“Не покупайте шины Goodyear. Она анонсировали запрет на кепки Make America great again. Купите шины лучшего качества за гораздо меньшую сумму. (Это то, чем занимаются радикальные левые демократы. Двое могут играть в эту игру, и мы начинаем играть в нее сейчас)”, – написал Трамп.
Компания Goodyear, в свою очередь, публично попросила своих сотрудников воздержаться от поддержки кого-то из участников выборов президента США.
- Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден назвал Трампа “умственно неспособным” справиться с эпидемией.