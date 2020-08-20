Президент США Дональд Трамп призвал отказаться от покупки шин компании Goodyear, потому что та запретила сотрудникам носить фирменные кепки его президентской кампании "Make America great again".

Об этом он написал в Twitter.

“Не покупайте шины Goodyear. Она анонсировали запрет на кепки Make America great again. Купите шины лучшего качества за гораздо меньшую сумму. (Это то, чем занимаются радикальные левые демократы. Двое могут играть в эту игру, и мы начинаем играть в нее сейчас)”, – написал Трамп.

Компания Goodyear, в свою очередь, публично попросила своих сотрудников воздержаться от поддержки кого-то из участников выборов президента США.