Президент Дональд Трамп опубликовал обращение к протестующим, в котором призвал их разойтись по домам.

Ролик опубликован на Facebook-странице Дональда Трампа.

“Я понимаю вашу боль и отчаяние. У нас были выборы, которые у нас украли. Это были убедительные выборы. Все знают это, в частности, на той стороне. Но нам нужно идти домой сейчас”, — сказал он. “Нам нужен мир, поэтому идите домой. […] Я знаю, как вы себя чувствуете, но идите домой и идите домой с миром”, — добавил Трамп.

Отметим, что в своем видео Трамп прямо не упоминает события вокруг Капитолия.

Twitter обозначил это видео следующим образом: “Это утверждение о фальсификации выборов оспаривается, и на этот твит нельзя ответить, нельзя ретвитнуть или поставить лайк из-за риска насилия”.

Примечательно и то, что Трамп опубликовал свое обращение через несколько часов после того, как вспыхнули агрессивные протесты и было захвачено здание Капитолия.

Перед этим лидер демократов Сената Чак Шумер и спикер Палаты представителей Нєнси Пелоси опубликовали совместное заявление, в котором призвали Трампа немедленно обратиться к протестующим с требованием оставить Капитолий.

Избранный президент Джо Байден тоже призвал Трампа выступить на национальном телевидении и осудить своих сторонников, захвативших Капитолий.

“Слова президента имеют значение, независимо от того, насколько он хорош или плох. В лучшем случае слова президента могут вдохновить. В худшем случае они могут подстрекать. Поэтому я призываю президента Трампа сейчас выйти на национальное телевидение, чтобы выполнить свою присягу и защитить Конституцию, требовать прекращения этой осады”, — сказал Байден.

Судить о том, окажут ли слова Трампа влияние на его сторонников, пока рано. Согласно сообщениям CNN, протестующие собираются оккупировать Капитолий ночью.

“Их цель — оккупировать Капитолий в течение ночи”, — сообщил информированный источник телеканала.

То, что Трамп долгое время медлил и просил протестующих только “быть мирными”, но не призывал их прекратить свои действия ранее, вызвало волну возмущения среди его помощников и советников.

“Если бы мы могли бросить его в разъяренную толпу, мы бы сейчас бросили его в разъяренную толпу”, — сказал один из советников.

Что происходит в Вашингтоне?

Как известно, в 13:00 по восточному времени (20:00 по Киеву) в Вашингтоне началось совместное заседание Палаты представителей и Сената США. Конгресс должен был подсчитать и утвердить голоса выборщиков, окончательно объявив о победе избранного президента Джо Байдена. Председательствовал на заседании вице-президент Майк Пенс. #Буквы рассказывали что необходимо знать об этом заседании.

Накануне Пенс подвергался давлению со стороны Дональда Трампа касательно того, чтобы помешать подтверждению победы Джо Байдена Конгрессом.

Перед заседанием Конгресса в Вашингтоне начался масштабный протестный митинг сторонников Дональда Трампа. На акцию съехались люди со всей страны. Акцию в этот день ранее анонсировал сам Дональд Трамп.

В 19:00 по Киеву Трамп выступил с речью, в которой раскритиковал республиканцев, отказываются возражать против результатов выборов на совместном заседании Конгресса. Он призвал протестующих идти к зданию Капитолия, где это заседание проходит.

После этого многотысячная толпа направился к Капитолия. Около 20 часов по Киеву сотни сторонников Трампа прорвались через металлические баррикады в задней части здания Капитолия. Впоследствии полиция сообщила, что протестующим удалось прорваться в здание. Заседание Конгресса было прекращено, законодателей эвакуировали.

Сторонники Дональда Трампа, которые прорвались в здание Капитолия, где проходило заседание по утверждению победы Джо Байдена на выборах президента, бродили по залам, фотографировались и похищали вещи “на память”.

Во время массовых беспорядков и захвата здания Капитолия в Вашингтоне пострадали несколько правоохранителей. По меньшей мере один из протестующих получила огнестрельное ранение.

В соцсетях выяснили, что атаку на Капитолий возглавил Джейк Анджели, сторонник теории заговора QAnon.