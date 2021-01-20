Действующий президент США Дональд Трамп, который уже сегодня покинет пост главы государства, обсуждал со своими соратниками возможность создания новой политической партии.

Об этом сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на людей, осведомленных с этим вопросом.

Трамп предложил назвать новую политсилу “Партией патриотов”. Таким образом он хочет сохранить политическое влияние после того, как покинет Белый дом.

По словам источников, на прошлой неделе Трамп обсуждал этот вопрос с несколькими своими помощниками и другими близкими людьми.

Издание отмечает, что пока “неясно, насколько серьезно Трамп относится к созданию новой партии, что потребует значительных затрат времени и ресурсов”. В данный момент у него есть немало сторонников, некоторые из которых не были глубоко вовлечены в политику Республиканской партии до президентской кампании 2016 года.

Согласно данным издания, в последние дни у Дональда Трампа возникли разногласия с однопартийцами, в частности с лидером республиканцев в Сенате США Митчем Макконнеллом. Накануне влиятельный сенатор обвинил Трампа в провоцировании беспорядков в Вашингтоне 6 января.

Белый дом от комментариев по поводу создания новой партии отказался.

Как отмечает WSJ, любая попытка создать новую партию, скорее всего, столкнется с активным противодействием со стороны официальных лиц Республиканской партии. Третьи партии в двухпартийной избирательной системе США, как правило, не получают достаточной поддержки для самостоятельного участия в национальных выборах.