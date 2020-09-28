Дональд Трамп заплатил всего 750 долларов в виде федерального подоходного налога в 2016 году, когда он баллотировался на пост президента США. Такую же сумму заплатил и в первый год своего пребывания в Белом доме.

Об этом говорится в статье издания The New York Times.

Журналисты собрали налоговые отчеты Трампа и его компаний за два десятилетия. Сообщается, что Трамп вообще не платил подоходный налог в течение 10 лет.

Сам Трамп информацию в статье The New York Times назвал “фейковой новостью”.

“На самом деле я платил налог”, – сказал он репортерам после публикации статьи в воскресенье, сообщает BBC. по словам Трампа, аудит его налогов занимает длительное время.

“IRS [налоговая служба] плохо относится ко мне… они относятся ко мне очень плохо”, – сказал он.

Дональд Трамп стал первым президентом с 1970-х годов, который не публиковал свои налоговые декларации, хотя это не предусмотрено законом.

The New York Times сообщила, что информация в ее статье “получена из источников, которые имеют к ней законный доступ”.

Отчет был опубликован за несколько дней до первых президентских дебатов Трампа с соперником-демократом Джо Байденом и за несколько недель до выборов, которые назначены на 3 ноября.

The New York Times проанализировала налоговые декларации Трампа и компаний, принадлежащих Trump Organization, начиная с 1990-х годов, а также его личные отчеты за 2016 и 2017 годы.

Так, президент заплатил всего 750 долларов в виде налога на прибыль как в 2016, так и в 2017 году, в то время как он вообще не платил подоходный налог за 10 из 15 лет, так как “он сообщил, что потерял гораздо больше денег, чем заработал”. До своего президентства Дональд Трамп занимался бизнесом.