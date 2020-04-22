Об этом сообщает Reuters.
Соответствующий приказ Трамп планирует подписать в среду, 22 апреля.
Президент США пояснил, что изменение коснется тех категорий граждан, которые едут в страну на постоянное место жительство, то есть тех, у кого есть статус беженцев, а также тех, у кого есть грин-карты.
Запрет не коснется тех, кто едет в Штаты временно. К примеру, в гости, с туристической целью или на работу.
“Это будет нечестно и неправильно по отношению к американцам заменить их новыми рабочими, которые прибыли из-за границы”, – сказал Трамп журналистам.
Также он отметил, что такое решение будет иметь исключения.
Через 60 дней решение о запрете на прием иммигрантов пересмотрят, и, в зависимости от сложившейся ситуации, будет принято новое – о продлении или прекращении запрета.
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