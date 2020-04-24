Президент США Дональд Трамп вызвал возмущение среди медицинского сообщества, после того, как высказал идею о том, что инъекции дезинфицирующими средствами или облучение организма ультрафиолетовым светом может лечить коронавирус COVID-19.

Об этом пишет FT.

Трамп основываясь на исследовании, упомянутом чиновниками Белого дома, о том, что солнечный свет и дезинфицирующее средство убивают вирус вне организма, высказал мысль о том, что подобные меры могут сработать на пациентах.

“Дезинфицирующее средство убивает его за минуту. Одна минута! Но есть ли способ, которым мы можем сделать что-то наподобие инъекции внутрь? Потому что вы видите, что он попадает в легкие, поэтому было бы интересно проверить это”, – сказал Трамп.

Но врачи быстро отреагировали на это предложение и осудили его. Потому что дезинфицирующие средства могут быть ядовитыми при проглатывании, а внешнее воздействие может обжечь кожу, глаза и легкие.

“Это предложение о введении внутрь любого очищающего средства в организм безответственно и опасно. Этот метод обычно используют люди, которые хотят убить себя”, – отметил специалист по заболеваниям легких, доктор Вин Гупта.

“От того, что сказал господин Трамп, могут быть довольно серьезные неблагоприятные последствия. Дезинфицирующие средства предназначены для уничтожения вне организма”, – сказала профессор общественного здравоохранения в Эдинбургском университете Линда Баулд.

Пульмонолог в Цукербергской больнице общего профиля в Сан-Франциско и профессор медицины в Калифорнийском университете в Сан-Франциско Джон Балмес подчеркнул, что дыхательные пути и легкие не предназначены для воздействия даже аэрозоля дезинфицирующего средства.

“Даже малое разбавление отбеливателем или изопропиловым спиртом не является безопасным. Это совершенно нелепая концепция”, – добавил он.

Отмечается, что ранее Трамп также вызвал бурю возмущений медицинского сообщества, преувеличивая достоинства средства от малярии — гидроксихлорохина, как потенциального препарата от коронавируса. Клинические испытания пока не показали никаких доказательств того, что он эффективен против COVID-19.