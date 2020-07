Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По данным издания ВВС, из-за пандемии коронавируса американские штаты хотят упростить голосование и провести его по почте.

По мнению Трампа, из-за такого решения результаты выборов могут быть сфальсифицированы.

“Если будет введение общее голосования по почте (не заочным голосованием, с которым все в порядке), то в 2020 году состоятся наиболее неточные и фальсифицированные выборы в истории. Для США это будет огромным стыдом. Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?” – отметил он.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote???

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020