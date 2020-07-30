Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

По данным издания ВВС, из-за пандемии коронавируса американские штаты хотят упростить голосование и провести его по почте.

По мнению Трампа, из-за такого решения результаты выборов могут быть сфальсифицированы.

“Если будет введение общее голосования по почте (не заочным голосованием, с которым все в порядке), то в 2020 году состоятся наиболее неточные и фальсифицированные выборы в истории. Для США это будет огромным стыдом. Отложим выборы до тех пор, пока люди не смогут нормально и безопасно проголосовать?” – отметил он.

With Universal Mail-In Voting (not Absentee Voting, which is good), 2020 will be the most INACCURATE & FRAUDULENT Election in history. It will be a great embarrassment to the USA. Delay the Election until people can properly, securely and safely vote??? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2020

Однако, издание CNN подчеркивает, что Трамп не имеет права откладывать выборы. Согласно Конституции США право устанавливать дату голосования предоставляется Конгрессу.

Президент США ранее уже пытался поставить под сомнение результаты выборов, продвигая идею, что голосование по почте ведет к широко распространенному мошенничеству и “сфальсифицированным” выборам.

Стоит отметить, что американское издание The Economist представило модель возможного результата выборов президента в ноябре. На сегодняшний день с 91% вероятностью побеждает представитель Демократической партии Джо Байден.

Ранее Байден говорил о том, что Трамп будет пытаться отложить выборы.

“Запомните мои слова: я думаю, что он попытается как-то отменить выборы, придумать какое-то обоснование, почему они не могут быть проведены”, – говорил он в апреле нынешнего года.