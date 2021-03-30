Сайт 45office.com появился сегодня, 30 марта.

“Офис Дональда Трампа стремится сохранить великолепное наследие администрации Трампа, одновременно продвигая программу “Америка прежде всего”. Посредством гражданской и общественной активности Офис Дональда Трампа будет стремиться информировать, обучать и вдохновлять американцев из всех слоев общества, поскольку мы стремимся построить поистине великое будущее Америки. Здесь президент Трамп останется неутомимым защитником трудолюбивых мужчин и женщин нашей великой страны и их прав на жизнь в безопасности, достоинстве, процветании и мире”, – говорится на главной странице.

Сейчас сайт практически не наполнен: там подводятся итоги деятельности бывшего президента в Белом доме. Также есть страница, где сторонники могут отправить комментарии, запросить персональное приветствие или пригласить Трампа с женой для участия в мероприятии.