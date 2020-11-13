Дональд Трамп "удручен" своим поражением на выборах президента США, и близкие к нему люди считают, что его уступка - лишь вопрос времени.

Об этом сообщает CNN.

Источники, близкие к Трампу, отметили, что он день за днем колеблется между желанием продолжать борьбу и более покорным отношением к тому, что его усилия в конечном итоге потерпят неудачу.

Отмечается, что почти все, кто близок к Трампу, считают, что это лишь вопрос времени, когда он признает, что не станет президентом 20 января, но он будет продолжать винить в своем проигрыше фальсификации на выборах.

Некоторые люди, близкие к ситуации, указали на 20 ноября – крайний срок сертификации в Джорджии, где был заказан пересчет голосов, – как возможную дату, когда Трамп признает поражение.

Эта информация появилась через несколько дней после того, как неофициальный советник Трампа по избирательной кампании, религиозный союзник, губернатор-республиканец и представители консервативных СМИ заявили, что на выборах победил Байден и что Трампу следует двигаться дальше.

Внутри Белого дома текущий период приобрел ощущение междуцарствия, поскольку сотрудники чувствуют себя обязанными продолжать свою работу и даже праздновать предполагаемую победу Трампа, в то время как сам президент в значительной степени прекращает выполнение своих служебных обязанностей.

Внутренние обсуждения по-прежнему бушуют по поводу целесообразности продолжения рассмотрения юридических исков и просьб о пересчете голосов в нескольких штатах. Один советник сказал, что Трамп дважды проигрывает, поскольку его попытки оспорить результаты терпят неудачу одна за другой.

При этом, почти все вокруг президента – члены его семьи, старшие сотрудники и внешние советники – считают, что он примет поражение и покинет Белый дом в январе, даже если он никогда публично не признает победу Байдена. Тем временем сотрудники посоветовали ему не проводить публичные пресс-конференции и вместо этого позволить его адвокатам заниматься связями с общественностью в судебной тяжбе.