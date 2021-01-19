В последний день на посту президента Дональд Трамп выступил с обращением к нации, в котором осудил насилие в Капитолии 6 января.

Об этом сообщают #Буквы.

Трамп отметил, что американцы, хотя у них “всегда будут разногласия”, являются отличной нацией. Нападение на Капитолий, совершенное его же сторонниками, Трамп назвал нападением на то, чем дорожит его нация. О виновных в нападении в его речи не было.

“Все американцы были в ужасе от нападения на наш Капитолий. Политическое насилие — это нападение на все, чем мы дорожим как американцы. Это нельзя терпеть”, — сказал он.

После этого заявления Трамп призвал американцев объединиться вокруг общих ценностей для создания “общей судьбы”, несмотря на “партизанские образы”.

Напомним, завтра, 20 января, состоится инаугурация избранного президента Джо Байдена. Из-за штурма Капитолия 6 января, в результате которого погибли 5 человек, Вашингтон находится в состоянии повышенной готовности.

Сторонники Дональда Трампа намерены протестовать в Вашингтоне в день инаугурации избранного президента Джозефа Байдена. ФБР ожидают, что будут попытки сорвать инаугурацию.