Об этом заявил представитель штаба Трампа Тим Мертау, сообщает американский телеканал CNN.
2 октября у Трампа оказался положительный тест на коронавирус. Спустя менее чем 72 часа, он уже вернулся в Белый дом из госпиталя, заявив, что чувствует себя хорошо, но по рекомендации медиков еще будет принимать некоторые лекарства.
Помимо этого, Трамп собирается на дебаты с Байденом, которые состоятся 15 октября.
“Президент намерен провести дебаты”, — отметил Мертау.
Вторые дебаты кандидатов в президенты США запланированы на 15 октября в Майами, а третьи — 22 октября в Нэшвилле.
- Напомним, 29 сентября состоялись первые дебаты между Трампом и Байденом. Во время дебатов кандидаты все время перебивали друг друга, а Байден позволил себе некоторые грубые высказывания.
- #Буквы рассказывали о ключевых тезисах дебатов.
- Издание CNN собрало 6 важнейших выводов первых дебатов.
- Опросы свидетельствуют о том, что по итогам дебатов победил Байден.