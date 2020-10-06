Президент США Дональд Трамп, у которого диагностировали заражение коронавирусом, собирается принять участие в теледебатах со своим оппонентом от Демократической партии Джо Байденом.

Об этом заявил представитель штаба Трампа Тим Мертау, сообщает американский телеканал CNN.

2 октября у Трампа оказался положительный тест на коронавирус. Спустя менее чем 72 часа, он уже вернулся в Белый дом из госпиталя, заявив, что чувствует себя хорошо, но по рекомендации медиков еще будет принимать некоторые лекарства.

Помимо этого, Трамп собирается на дебаты с Байденом, которые состоятся 15 октября.

“Президент намерен провести дебаты”, — отметил Мертау.

Вторые дебаты кандидатов в президенты США запланированы на 15 октября в Майами, а третьи — 22 октября в Нэшвилле.