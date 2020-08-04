Президент США Дональд Трамп собирается заявить о готовности вакцины от коронавируса до выборов главы государства, которые состоятся 3 ноября. Из-за этого разработчики опасаются возможного политического давления.

Об этом сообщает The New York Times.

Весной министерство здравоохранения и социальных служб США планировало организовать широкий доступ к вакцине уже в октябре этого года.

“Сроки дедлайна особенно хорошо пересекаются со стремлением президента Трампа обуздать вирус перед выборами в ноябре”, – отметили в газете.

Учитывая реальные темпы разработки вакцины сроки перенесли на конец этого года. Но инсайдеры сообщают, что Трамп все-таки может надавить на Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), игнорируя недостаточные данные по вакцине, и попробует дать по крайней мере ограниченное разрешение на выпуск вакцины до президентских выборов 3 ноября.

Медики утверждают, что на разработку качественной и эффективной вакцины от такого сложного вируса порой уходят годы, потому говорить о разработке менее чем за год – “слишком амбициозно”.

В Белом доме пока что говорят о том, что вакцина от коронавируса будет готова к концу года или в начале 2021 года.

На прошлой неделе, посетив биотехнологическую лабораторию в Северной Каролине, Трамп пообещал “доставить вакцину в рекордно короткие сроки”. Во время своих заявлений Трамп нередко связывал разработку вакцины с надеждой на переизбрание.

Зять президента и старший советник Джаред Кушнер, который помогает руководить кампанией по переизбранию из Белого дома, является постоянным участником заседаний совета, созданного для наблюдения за усилиями по вакцинации.

Доктор Энтони С. Фаучи, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, заявил законодателям, что он “сохраняет осторожный оптимизм в отношении того, что удастся получить вакцину к концу этого года или к 2021 году”.

Доктор Стивен Хан, комиссар Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, не исключил экстренного одобрения вакцины.

“Мы бы рассмотрели возможность разрешения на экстренное использование, если бы чувствовали, что риски, связанные с вакциной, были намного ниже, чем риски отсутствия вакцины”, – сказал он.

По его словам, любая вакцина будет соответствовать строгим стандартам качества.

Согласно данным на сайте ВОЗ, с начала пандемии во всем мире коронавирусом заразились 17,66 млн человек. Более 680 тысяч скончались.