Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, сообщает The Hill.
Чтобы иметь возможность проголосовать во Флориде, Трамп поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на город Палм-Бич, где расположена его вилла.
“Президент Трамп планирует проголосовать досрочно в субботу в Палм-Бич (штат Флорида)”, – сказал Дир.
На предыдущих выборах, в 2016 году, Дональд и Мелания Трамп голосовали вместе в Нью-Йорке в день выборов.
Вице-президент США Майк Пенс должен проголосовать досрочно в штате Индиана в пятницу, 23 октября.
На сегодняшний день в США на президентских выборах досрочно проголосовали более 28 млн человек.
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