Президент США Дональд Трамп планирует досрочно проголосовать на выборах. 24 октября он заполнит бюллетень в Палм-Бич (штат Флорида).

Об этом заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, сообщает The Hill.

Чтобы иметь возможность проголосовать во Флориде, Трамп поменял постоянное место жительства с Нью-Йорка на город Палм-Бич, где расположена его вилла.

“Президент Трамп планирует проголосовать досрочно в субботу в Палм-Бич (штат Флорида)”, – сказал Дир.

На предыдущих выборах, в 2016 году, Дональд и Мелания Трамп голосовали вместе в Нью-Йорке в день выборов.

Вице-президент США Майк Пенс должен проголосовать досрочно в штате Индиана в пятницу, 23 октября.

На сегодняшний день в США на президентских выборах досрочно проголосовали более 28 млн человек.