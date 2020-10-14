Об этом сообщает Bloomberg.

По словам инсайдеров, Трамп сказал своим советникам о том, что ранее обещал вернуть американских военных домой. Это было одним из его предвыборных обещаний в 2016 году.

После этого Трамп провел совещание с советником по национальной безопасности Робертом О’Брайеном, министром обороны Марком Эспером и главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли. Они высказали президенту свои точки зрения по поводу последствий вывода американских военнослужащих из Сомали.

На сегодняшний день в Сомали находятся от 650 до 800 американских военных. Они помогают местной власти бороться с радикальной исламистской группировкой Аш-Шабаб.