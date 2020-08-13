Президент США Дональд Трамп допускает смену главы Пентагона Марка Эспера, в случае переизбрания после президентских выборов в ноябре. Но Эспер заявил, что собирается подать в отставку, независимо от результатов выборов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Эспер сообщил инсайдерам, что в скором времени собирается в отставку.

Трамп считает, что Эспер, будучи главой Пентагона, не смог сделать достаточно для его публичной защиты.

В частности, он напомнил, что Эспер руководить Минобороны с июня 2019 года. За это время он не смог аргументировано объяснить ситуацию о том, что Россия платила боевикам Талибана деньги за убийство американских войск в Афганистане.

Также Трампа не устраивает, что Эспер месяцем ранее публично выступил против идеи использования действующей армии для сдерживания общенациональных протестов против расизма. Тогда Трамп заявлял, что военные могли бы быстро справиться со сложившейся в стране ситуации.

Пока что в Белом доме нет никаких предпосылок к тому, что в ближайшее время будет какое-либо кадровое решение относительно главы Пентагона. Это подтвердил представитель администрации президента Джадд Дир. Также он считает неуместным говорить о таких кадровых перестановках после выборов до того, как они состояться.

У пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинани спросили, доверяет ли президент Эсперу:

“Если президент перестанет ему доверять, мы все узнаем об этом”.

Инсайдер со стороны Эспера рассказал журналистам, что глава Пентагона собирается работать в Минобороны до тех пор, пока “Трамп этого хочет”.