Действующий президент США Дональд Трамп уволил директора Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) Криса Кребса, который опровергал утверждения о возможной фальсификации результатов президентских выборов 2020 года.

Об увольнении Трамп объявил в своем Twitter.

“Недавнее заявление Криса Кребса о безопасности выборов в 2020 году было крайне неточным, поскольку имели место массовые нарушения и мошенничество — в том числе голосование умерших людей, наблюдателей не пускали на избирательные участки, (произошли, – ред.)) “сбои” в машинах для голосования, которые передали голоса Трампа Байдену, голосование с нарушением сроков и многое другое. Таким образом, Крис Кребс только что был уволен с должности директора Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры”, — написал Трамп.

Стоит отметить, что Twitter обозначил это сообщение Трампа о фальсификации выборов как спорное.

Как сообщает издание The New York Times, Кребс отвечал за безопасность президентских выборов в США, которые состоялись 3 ноября 2020 года. Он вместе с другими официальными лицами объявил выборы-2020 “самыми безопасными в истории Америки”.

В CISA также подчеркивали, что не зафиксировали доказательств иностранного вмешательства в президентские выборы.

“После того, как миллионы американцев проголосовали, у нас нет доказательств того, что какой-нибудь иностранный противник был способен помешать американцам голосовать или изменить результаты голосования”, – отмечал Кристофер Кребс в заявлении от 4 ноября.

В пресс-релизе от 12 ноября Агентство и ряд других ведомств отметили, что “нет доказательств того, что какая-либо система голосования удалила или потеряла голоса, изменила голоса или каким-либо образом была скомпрометирована “.

“Хотя звучит много необоснованных заявлений и дезинформации о том, как прошли наши выборы, – мы можем заверить вас, что полностью уверены в безопасности и честности наших выборов, и призываем вас также быть уверенными в этом”, – говорилось в релизе.

Кребс запустил сайт о дезинформации на выборах Rumor Control (“Контроль над слухами”), где, среди прочего, опровергались некоторые заявления команды Трампа о возможных фальсификациях.

По данным СМИ, Кребс говорил коллегам, что ожидает увольнения.

“Для меня честь делать свою работу. Мы все сделали правильно”, – отреагировал он в Twitter на новость об увольнении.

Стоит отметить, что ранее Кребс работал в качестве директора по политике кибербезопасности компании Microsoft. Главой Агентства по кибербезопасности он был назначен в ноябре 2018 года.