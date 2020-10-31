Трамп заявил об этом на митинге в Мичигане, после трех ней с рекордными показателями по количеству новых случаев COVID-19.
Трамп считает, что медики специально завышали статистику, чтобы “заработать больше денег”.
Как известно, 30 октября в США был зафиксирован рекордный показатель ежедневной заболеваемости COVID-19. В 17 штатах были рекорды по количеству госпитализаций.
“Наши врачи – очень умные люди. Значит, что они делают. Говорят: “Извините, но все умирают вследствие COVID-19″… А это около 2 тысяч долларов надбавки, так что они зарабатывают больше денег”, – сказал Трамп.
При этом, Трамп не привел ни одного доказательства в пользу озвученного обвинения.
Такое заявление Трампа резко раскритиковал 44-й президент США, демократ Барак Обама:
“Он завидует освещению темы коронавируса в СМИ и теперь обвиняет врачей в том, что они наживаются на этой пандемии – подумайте об этом… Он не может понять, он не понимает идею, что кто-то рискует своей жизнью, чтобы спасти других, не пытаясь заработать деньги”.
Несмотря на это, на следующем митинге, который прошел в Пенсильвании, Трамп продолжал преуменьшать влияние коронавируса на страну. Он говорил о том, что вирус не так опасен, как о нем говорят, ведь он и его супруга Мелания смогли быстро вылечиться. При этом, он умалчивал, что они с первой леди получили самую высококлассную и отчасти экспериментальную помощь, а это недоступно большинству американцев.
Выборы президента США состоятся во вторник, 3 ноября.
- 23 октября состоялся третий, финальный раунд дебатов между кандидатами в президенты США Джо Байденом и Дональдом Трампом. О чем говорили кандидаты — читайте в материале.
- Дебаты уже успели назвать конструктивными и подсчитать, что победу на них одержал Байден.