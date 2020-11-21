Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.
“Большие фармацевтические компании запустили против меня негативную рекламу на миллионы долларов во время кампании, которую я, кстати, выиграл. […] Pfizer и другие даже решили не оценивать результаты своей вакцины, другими словами, не выпускать вакцину до выборов”, – сказал Трамп.
По его мнению, фармацевтические компании не поддерживают его, потому что он добился снижения цен на лекарства.
“Они (фармкомпании, – ред.) ждали, ждали и ждали. А потом решили сделать объявление уже спустя несколько дней после выборов”, – добавил президент США.
- Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.
- Ранее американский производитель вакцины от коронавируса Moderna заявил о 94,5% эффективности на третьей стадии испытания.
- Pfizer Inc. и BioNTech SE 9 ноября объявили, что их вакцина – кандидат на основе РНК, BNT162b2, продемонстрировала высокую эффективность против COVID-19 у участников исследования. #Буквы рассказывали, что известно о вакцине.
- Четыре вакцины против COVID-19 в настоящее время проходят крупномасштабные клинические испытания, но только для вакцины Pfizer необходимо поддерживать температуру около минус 75 градусов по Цельсию или минус 103 градуса по Фаренгейту.