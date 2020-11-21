Президент США Дональд Трамп считает, что фармацевтическая компания Pfizer намеренно до выборов не стала объявлять о высокой эффективности своей вакцины от коронавируса COVID-19.

Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.

“Большие фармацевтические компании запустили против меня негативную рекламу на миллионы долларов во время кампании, которую я, кстати, выиграл. […] Pfizer и другие даже решили не оценивать результаты своей вакцины, другими словами, не выпускать вакцину до выборов”, – сказал Трамп.

По его мнению, фармацевтические компании не поддерживают его, потому что он добился снижения цен на лекарства.

“Они (фармкомпании, – ред.) ждали, ждали и ждали. А потом решили сделать объявление уже спустя несколько дней после выборов”, – добавил президент США.