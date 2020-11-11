Трампа ждут 6 судебных процессов, когда он покинет пост президента

В январе 2021 года Дональд Трамп должен передать власть новому президенту США Джо Байдену. Однако с 45-м президентом связано более 15 дел. После завершения каденции Дональд Трамп столкнется с по крайней мере 6 судебными процессами.

Об этом сообщает CNN.

Финансовые вопросы деятельности компании Трампа

Окружная прокуратура Манхэттена активно изучает финансовые вопросы деятельности организации Дональда Трампа. Ранее это дело контролировал адвокат Сайрус Вэнс-младший. Органы следствия заинтересовались несколькими возможными денежными выплатами, совершенными накануне выборов 2016 года тогдашним фиксатором Трампа Майклом Коэном женщинам, которые утверждали, что они принимали участие во внебрачных отношениях с Трампом.

Сам Коэн в 2019 году заявил Конгрессу под присягой, что не помнит “ни одного случая” выплаты таких компенсаций.

Однако следователи проводят широкое расследование. По данным издания, следствие может проверить, занимался ли президент и его компания банковскими аферами, страховым и налоговым мошенничеством, а также фальсификацией деловых записей.

Оценка активов Трампа

Из показаний Коэна известно, что Трамп вместе с членами своей семьи якобы неоднократно “завышал свои общие активы, когда это было ему выгодно, например, пытаясь попасть в список самых богатых людей в Forbes, и снижал свои активы, чтобы уменьшить налоги на недвижимость”. Прокурор Летития Джеймс заявила, что будет расследовать эти факты на предмет выявления мошенничества. В прошлом месяце сын президента Эрик Трамп был допрошен под присягой относительно того, желал ли он или компания Трампа искусственно увеличить и снизить свои активы.

Вознаграждение от иностранных Правительств

Этот иск подали еще в 2017 году, но перед выборами в США он стал актуальным. Следователи будут расследовать нарушения положений Конституции Дональдом Трампом, когда он получал вознаграждение от иностранных правительств, которые оплачивали услуги в его отелях и гольф-клубах.

Иск был обжалован Трампом, но до сих пор находится на рассмотрении.

Иск о клевете

Следующим судебным процессом, который ждет Трампа после завершения каденции станет иск Джины Кэрролл о клевете. За несколько дней до выборов 2020 года федеральный судья отклонил попытку Трампа в лице юристов Министерства юстиции закрыть дело, возбужденное Кэрролл, которая утверждает, что Трамп изнасиловал ее в 1990-х. Он возразил ее утверждение, сказав: “Она не мой тип”. Сейчас дело ведется специалистами федеральной судебной системы.

Иск Саммер Зервос

В 2007 году Саммер Зервос после участия в телешоу Трампа “Ученик” (The Apprentice) попала в неприятную историю. Трамп пригласил ее якобы для обсуждения возможной работы, но в гостиничном номере пытался ее изнасиловали.

Американка подала против избранного президента Америки Дональда Трампа судебный иск о защите чести и достоинства. В заявлении утверждается, что Трамп воспользовался своим положением, чтобы унизить Зервос и других женщин, которые обвинили его в сексуальных домогательствах.

В конце 2019 года Трамп проиграл суд о прекращении рассмотрения дела. Однако судебный процесс остановили до момента окончания каденции Трампа.

Иск Мэри Трамп

Племянница президента и автор бестселлера “Слишком много и никогда не достаточно: Как моя семья создала самого опасного человека в мире” подала иск на Трампа в сентябре, утверждая, что он, его сестра и его покойный брат совершили мошенничество, чтобы не дать ей получить надлежащую часть наследства отца Трампа, Фреда-старшего.

Кроме этих судебных дел, существует еще около десятка других. Однако невозможно спрогнозировать, станет ли какое-либо из них настоящей угрозой для политика.