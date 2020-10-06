Президента США Дональда Трампа, который менее недели назад узнал о том, что заболел коронавирусом, уже выписали из медицинского центра, где ему предоставляли необходимое лечение.

Об этом Трамп сообщил в Тwitter.

Врачи позволили Трампу покинуть медцентр, но выписали необходимую поддерживающую терапию.

Уже в понедельник вечером (по Вашингтону) Трамп прилетел на вертолете к Белому дому.

Трамп даже сообщил о точном времени выписки из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида.

“Я покину замечательный Медицинский центр имени Уолтера Рида в 6:30. Чувствую себя на самом деле замечательно!

Не бойтесь COVID. Не позволяйте, чтобы он доминировал в вашей жизни. Мы разработали при администрации Трампа несколько на самом деле замечательных лекарств и получили знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад”, – написал Трамп.

Позже врачи президента США отметили, что Трамп будет принимать еще ряд препаратов, в том числе антивирусной препарат ремдесивир, стероидный препарат дексаметазон и экспериментальный коктейль лекарств, разработанный компанией “Регенерон”.

“Хотя он еще пока не полностью выздоровел, команда и я согласились, что наши обследования и, что главнее, его клиническая картина, позволяют безопасное возвращение президента домой, где он будет обеспечен круглосуточным уходом”, – пояснил лечащий врач Трампа.