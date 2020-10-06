Об этом Трамп сообщил в Тwitter.
Врачи позволили Трампу покинуть медцентр, но выписали необходимую поддерживающую терапию.
Уже в понедельник вечером (по Вашингтону) Трамп прилетел на вертолете к Белому дому.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 5, 2020
Трамп даже сообщил о точном времени выписки из Национального военно-медицинского центра имени Уолтера Рида.
“Я покину замечательный Медицинский центр имени Уолтера Рида в 6:30. Чувствую себя на самом деле замечательно!
Не бойтесь COVID. Не позволяйте, чтобы он доминировал в вашей жизни. Мы разработали при администрации Трампа несколько на самом деле замечательных лекарств и получили знания. Я чувствую себя лучше, чем 20 лет назад”, – написал Трамп.
Позже врачи президента США отметили, что Трамп будет принимать еще ряд препаратов, в том числе антивирусной препарат ремдесивир, стероидный препарат дексаметазон и экспериментальный коктейль лекарств, разработанный компанией “Регенерон”.
“Хотя он еще пока не полностью выздоровел, команда и я согласились, что наши обследования и, что главнее, его клиническая картина, позволяют безопасное возвращение президента домой, где он будет обеспечен круглосуточным уходом”, – пояснил лечащий врач Трампа.
- 2 октября сообщалось, что у президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании диагностировали COVID-19. При этом соперник Трампа на президентских выборах, бывший вице-президент США Джо Байден и его супруга Джилл получили негативные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
- Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп доставлен в Национальный военно-медицинский центр.
- 3 октября президент США Дональд Трамп опубликовал первое видео после того, как стало известно о его заражении коронавирусом.
- Дональд Трамп не передал власть вице-президенту США Майку Пенсу, несмотря на то, что находится в госпитале из-за заражения коронавирусом.
- Американские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что следующие 48 часов будут критическими для президента США Дональда Трампа, который борется с COVID-19.
- 3 октября бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, помогавший президенту США Дональду Трампу подготовиться к предвыборным дебатам, заразился коронавирусом COVID-19.
- 5 октября врач американского лидера Брайан Гарибальди заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп идет на поправку и сегодня его могут выписать из медицинского центра Уолтера Рида, где он сейчас проходит лечение.