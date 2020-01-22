Генеральный прокурор округа Колумбия Карл Расин подал в суд на инаугурационный комитет президента Дональда Трампа за растрату более 1 миллиона долларов.

Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

Уточняется, что при подготовке к инаугурации президента Дональда Трампа в начале 2017 его инаугурационным комитетом был забронирован бальный зал в гостинице за 175 000 долларов в сутки.

Также 300 000 долларов было потрачено на напитки и еду.

По мнению прокурора, таким образом инаугурационный комитет президента нарушил окружной закон, поскольку банкетный зал был забронирован в отеле, принадлежащем непосредственно самому Дональду Трампу, а законодательство округа запрещает некоммерческим организациям работать с целью получения прибыли для частного лица.

В свою очередь в комитете ответили на обвинения тем, что цены, которые были взяты отелем за мероприятие, отвечали рыночным за беспрецедентное событие подобного масштаба.

В то же время Расин считает, что соглашение на 1 млн долларов, заключенное между компанией Трампа и его инаугурационным комитетом, было тратой ресурсов.