На президентских выборах в 2020 году за кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа проголосовало довольно много не белых граждан, которые голосовали против в 2016 году.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные экзит-полов Edison Research.

Опрос проводился среди американцев, которые пришли на избирательные участки в день выборов, а также по телефону за день до дня выборов среди тех, кто проголосовали по почте.

Согласно данным опроса, победа Трампа в густонаселенных штатах Техас (38 голосов выборщиков) и Флорида (29 голосов выборщиков) отчасти стала возможна благодаря голосам избирателей-латиноамериканцев.

Во Флориде, согласно опросам, Трамп и Байден разделили голоса латиноамериканцев. В 2016 году за Трампа голосовали только 4 из 10 избирателей-латиноамериканцев.

Среди небелых избирателей, за Трампа тогда голосовал только каждый третий.

При этом, Трамп сохранил преимущество среди белых избирателей Флориды. Согласно результатам Edison Research, 6 из 10 белых избирателей заявили, что голосовали за Трампа. Также было и в 2016 году.

В Техасе каждый четвертый латиноамериканец проголосовал за Трампа, по сравнению с тремя в 2016 году.

В 2020 году больше небелых избирателей выбрали Байдена.

Но за Трампа проголосовало больше не белых избирателей в сравнении с 2016 годом. За Трампа проголосовали около 11% афроамериканцев, 31% латиноамериканцев и 30% американцев азиатского происхождения. Это на 3 % больше, чем в 2016 году среди всех трех групп.

При этом, Трамп несколько потерял поддержку среди белых мужчин и пожилого населения в Джорджии, Пенсильвании и Висконсине.

Трамп выиграл в этих трех штатах в 2016 году. В 2020 году он пока лидирует, но подсчет бюллетеней еще не завершен.

Чтобы победить на президентских выборах 2020 года, нужно 270 голосов выборщиков.

Общая картина выглядит так:

Трамп выиграл выборы во Флориде, получив 29 голосов.

Это результаты голосования избирателей непосредственно на участках. К ним впоследствии добавят результаты голосования тех, кто отправлял бюллетени по почте, а таких около 100 миллионов.

Сразу после закрытия участков начали появляться предварительные результаты выборов. Согласно им, лидирует Трамп.

Примечательно, что в этом году на фоне пандемии коронавируса в США фиксировалась рекордная явка избирателей. Только в досрочном голосовании приняли участие более 100 млн человек.

Трамп будет следить за предварительными результатами голосования из Белого дома. С этой целью его кампания обустроила две комнаты.

Накануне президентских выборов специальные рабочие забаррикадировали Белый дом.

В Вашингтоне (округ Колумбия) забивали фанерой окна и фасады многих магазинов, бизнес-центров, банков и других учреждений из-за возможных массовых беспорядках после выборов.