Об этом сообщает агентство Reuters.

Инцидент произошел в понедельник, 10 августа, недалеко от парка Лафайет у Белого дома (Лафайет-сквер).

Так, вскоре после начала общения Трампа с журналистами к нему внезапно подошел представитель Секретной службы США и что-то шепнул на ухо. После этого американский лидер, не сказав ни слова представителям СМИ, покинул зал.

Спустя некоторое время Трамп вернулся к журналистам и рассказал, что возле Белого дома произошла стрельба (в связи с чем его вывели из зала в качестве меры предосторожности).

По его словам, подозреваемого в стрельбе ранили, после чего направили в больницу.

“Это была стрельба за пределами Белого дома. Кажется, все под контролем… Но произошла настоящая стрельба, и кого-то доставили в больницу. Я не знаю, в каком состоянии находится этот человек”, – отметил Трамп.

Как сообщает американский телеканал CNN, на уточняющий вопрос, был ли он доставлен в бункер под Белым домом, Трамп ответил: “Нет, нас просто вывели в овальный кабинет”.

